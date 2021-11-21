РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска уступил на домашнем льду ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) со счетом 2:3, сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Подольске 20 ноября.

«Витязь» в игре с «Куньлунь Ред Стар» забросил две быстрые шайбы усилиями новичка Ивана Володина и Никиты Гончарова – с разницей в 50 секунд. Однако гости смогли сократить счет благодаря голу одного из лидеров китайской команды Спенсера Фу. Он хладнокровно поразил ворота Максима Клоберданца, впервые сыгравшего полный матч в КХЛ. Затем счет и вовсе сравнялся до 2:2.

В овертайм Клиффорд Пу выкатывает один на Клоберданца, вратарь подольского клуба отбивает, а шайба прокатывается в сантиметрах от стойки. Китайский клуб организовал быструю атаку, и второй из братьев Фу, на этот раз Паркер, забивает в падении и приносит победу «Куньлунь Ред Стар».