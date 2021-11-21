РИАМО - 21 ноя. Московские власти уделяют большое внимание развитию сферы педиатрии в городе, для этого строятся новые и реконструируются старые детские медучреждения, их оснащают современным оборудованием. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ежегодно 20 ноября в мире отмечается День ребенка и День педиатра. В сфере педиатрии в Москве работают более 5 тыс. врачей.
«Дети – наше все, и главное внимание в медицине – развитию детской медицинской помощи. Строятся новые современные больницы. Построена новая Морозовская больница. Сейчас строится мощный детский центр в Коммунарке, суперсовременный детский центр в больнице святого Владимира», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что также проводится ремонт действующих детских поликлиник и их старых корпусов. Кроме того, в этой сфере применяют новые технологии и современное оборудование.
В Москве амбулаторную помощь детям оказывают 80 поликлиник и отделений первичной помощи, стационарную помощь - 10 специализированных городских больниц.
В ближайшие годы планируется завершить строительство детского корпуса и перинатального центра ГКБ №40 в Коммунарке, многопрофильного детского комплекса ДГКБ святого Владимира, неонатального корпуса ГКБ имени Виноградова. В декабре откроется городской центр детской трансфузиологии Морозовской больницы.
В рамках программы реконструкции столичных поликлиник планируется обновить 62 детских и 5 детско-взрослых учреждений.
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