РИАМО - 21 ноя. В Подмосковье реализуется программа грантов по поддержке одаренных детей, в ее рамках власти региона берут на себя оплату участия в конкурсах, работу преподавателей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Не все семьи могут продвигать своих одаренных детей, которые реализуют себя, допустим, в музыке, и у нас есть гранты. Семья может рассчитывать, что мы будем отправлять (талантливых детей - ред.) за свой счет на конкурсы, оплачивать преподавателей, музыкальные инструменты», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

В регионе ежегодно выделяют средства на поддержку талантливых детей.



В Подмосковье работают 188 учреждений дополнительного образования сферы культуры, в том числе 122 детских школы искусства. На этой неделе в ДШИ им. Чайковского в Клину открыли памятник великому русскому композитору.