РИАМО - 21 ноя. Москвичи, получившие квартиры в новых домах по программе реновации, с удовольствием переезжают в новое жилье. Результаты программы реновации в городе превосходят ожидания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Одно дело услышать, а другое увидеть дом, в который ты переезжаешь. Люди, конечно, волнуются, какой это будет дом, какой у него будет внешний вид, какой будет двор, какое качество отделки. Когда они видят, что то, что мы обещали, соответствует или даже превосходит ожидания, то люди с удовольствием переезжают в новые квартиры», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1»​.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. В нее вошли 5176 домов, в которых проживает около 1 млн человек.

Первые горожане переехали в новые дома в феврале 2018 года. На сегодняшний день ведется или закончено переселение жителей 366 домов в 130 новостроек.

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