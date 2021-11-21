РИАМО - 21 ноя. Представителям старшего поколения очень важно вакцинироваться от коронавируса, чтобы обезопасить себя и своих близких, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я написал письмо старшему поколению, потому что мы видим угрозу именно в этом возрасте. Наша задача - объяснить, убедить, уговорить человека для того, чтобы он сделал прививку и обезопасил себя и своих близких», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»​.

Обращения к пожилым жителям региона будут разосланы «Почтой России».

Ранее губернатор сообщал, что по вакцинации жителей в возрасте от 60 лет Московская область находится на 14-15 месте в стране, а по массовой вакцинации Подмосковье является лидером.

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