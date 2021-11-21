РИАМО - 21 ноя. В последние годы отечественная анимация показала существенный рост, проекты российских студий стали востребованы за рубежом. Власти Москвы оказывают разную поддержку компаниям, работающим в данной сфере, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В текущем году столичные студии анимации при поддержке Москвы приняли участие в 2 крупных международных кинорынках — MIPCOM и MIFA. Они представили свою продукцию потенциальным байерам.

«Поддержка со стороны правительства Москвы — хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей», - сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в мегаполисе принимают заявки на выплаты создателям авторской анимации, которые получили награды на проффестивалях и конкурсах.

Одним из получателей гранта в 10 млн рублей в столице в сфере коммерческой анимации является «Союзмультфильм». По словам гендиректора киностудии Бориса Машковцева, для столицы поддержка анимационных студий является не только имиджевым решением, так как ежегодно креативные индустрии вносят все больший вклад в экономику мегаполиса. Анимация играет в данном процессе одну из ведущих ролей.

Еще городское правительство одобрило грант студии «Аэроплан». Ее анимационный проект «Фиксики» популярен в России и за ее пределами. Данные средства студия планирует направить на изготовление новых серий мультфильма и на его продвижение в мире.

Также грант городского правительства получила студия Animaccord. Она является отечественным производителем анимации по заказу международного проекта «Маша и Медведь». Популярный мультсериал выходит на 42 языках в 80 странах мира.

Правительство столицы выдает гранты создателям коммерческой и некоммерческой авторской анимации. В текущем году в городе было учреждено 2 гранта. В рамках первого, который направлен на поддержку коммерческой анимации, Москва выделила свыше 80 млн рублей. Эти гранты в октябре были одобрены 14 компаниям мегаполиса.

Еще столичные анимационные студии могут получить компенсации части затрат, которые были направлены на адаптацию продукции для международного рынка. Например, компании могут возместить стоимость художественного перевода, дубляжа, изготовления субтитров, аренды помещений и оборудования.