РИАМО - 21 ноя. На московских строительных площадках число рабочих-мигрантов сильно уменьшилось, власти города намерены продолжать снижать это количество, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже давно работаем над программой вытеснения, замещения в ключевых городских проектов мигрантов. Наши российские специалисты - москвичи или люди, которые приезжают из других регионов – это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации, другие возможности организации труда», — отметил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на московских стройках внедряются новые технологии и стандарты.

На сегодняшний день на стройплощадках мегаполиса трудятся около 40 тыс. мигрантов. Два года назад их количество было в 3 раза больше – 120 тыс. человек. При этом объемы и темпы стро­и­тельства в Москве не снизились, а только растут.