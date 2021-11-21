РИАМО - 21 ноя. Помощь и поддержку с начала текущего года в Москве получили порядка 25 городских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Буквально на этой неделе мы приняли еще один пакет (документов -ред.), направленный на начинающих бизнесменов и индивидуальных предпринимателей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что банки неохотно кредитуют таких предпринимателей, поэтому город создал свой гарантийный фонд и снизит ставку по заему в 1,5 раза.

Теперь для начинающих бизнесменов и ИП столица будет выступать поручителем по всей сумме займа, а также субсидировать часть процентной ставки в размере ключевой ставки ЦБ РФ по кредиту до 5 млн рублей.

Заемные средства участники данной программы смогут потратить на развитие бизнес-деятельности, пополнение оборотных средств или инвестиции.

Свыше 2 млрд рублей субсидий и грантов одобрили предпринимателям Москвы с начала года>>