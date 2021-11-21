РИАМО - 21 ноя. В Подмосковье и Москве в воскресенье ожидается облачная погода, прогнозируются небольшие осадки, температура не поднимется выше плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит 0 - плюс 2 градуса, в Московской области - от минус 1 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается западный, он будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы почти на 8 мм рт. ст. Геомагнитный фон в регионе ожидается неустойчивый.

В воскресенье будет наблюдаться дефицит кислорода в приземном слое. Сочетание таких погодных факторов способно оказать отрицательное влияние на нервную систему человека.