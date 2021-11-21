РИАМО - 21 ноя. Два года прошло с момента запуска первых Московских центральных диаметров. Благодаря новым транспортным артериям пассажиры смогли сэкономить уже 6,2 млрд рублей, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

После открытия МЦД пассажирам стала доступна новая билетная система и выгодные тарифы. Кроме того, у пассажиров диаметров есть возможность совершить бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Такая опция доступна на пересадочных станциях в течение 90 минут.

«Тарифная система, которую мы разработали для МЦД, позволила жителям Москвы экономить на ежедневных поездках до 50%, а Московской области – до 75%. Уже два года пассажирам D1 и D2 не нужно строить маршрут до первой пересадочной станции, чтобы сэкономить на проезде. И мы видим комплексный эффект от запуска диаметров: наши пассажиры за 2 года сэкономили уже 6,2 млрд рублей», - сказал Ликсутов.

По его словам, также линии МЦД позволили сделать нагрузку на транспортную систему более равномерной. Благодаря этому линии подземки разгрузились до 12%.

С запуском Московских центральных диаметров для оплаты проезда стала доступна карта «Тройка». Так была создана «бесшовная» система оплаты проезда в пассажирском транспорте.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) составляет 52 км, МЦД-2 Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) – 80 км. Всего пассажирам доступны 60 станций диаметров, на 21 из них можно сделать пересадку на МЦК и метрополитен.

В часы пик поезда курсируют с интервалом 5-7 минут. Подвижной состав диаметров является одним из самых молодых в Европе – средний возраст поездов составляет 3 года.​