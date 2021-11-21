РИАМО - 21 ноя. Сегодня в мире празднуют День телевидения и вспоминают жертв ДТП, в России свой профессиональный праздник отмечают бухгалтера и работники налоговых органов.

Всемирный день телевидения

Этот праздник отмечается с 1996 года. ООН приняла решение об учреждении данного дня, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений в мире, так как ТВ привлекает внимание к конфликтам и угрозам безопасности, а также ряду других проблем.

На телевидении работает огромное число специалистов. В праздник принято поздравлять режиссеров, телеведущих, сценаристов, гримеров, техперсонал и других работников ТВ.

Всемирный день памяти жертв ДТП

Он был установлен в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН. Памятный день приходится на третье воскресенье ноября. Он призван привлечь внимание к серьезной проблеме: каждый день в результате дорожных аварий в мире гибнет свыше 3 тыс. человек и порядка 100 тыс. получают серьезные травмы.

В преддверии Дня памяти жертв ДТП и в сам день сотрудники Госавтоинспекции проводят правовые ликбезы, рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения.

День работника налоговых органов РФ

Праздник отмечается в стране ежегодно с 2000 года. Именно в этот день в 1991 году указом главы государства была образована самостоятельная Государственная налоговая служба РФ.

Специалисты этого профиля давно востребованы в стране. Так, император Петр I образовал 12 коллегий, из которых 4 занимались финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. Налоговыми вопросами занимались и другие императоры и императрицы России, а также руководители СССР.

День бухгалтера в России

Это неофициальный профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учета. Его дата выбрана в честь дня в 1996 году, когда президент России подписал закон «О бухгалтерском учете».

От четкой и внимательной работы данных специалистов зависит успех предприятий и компаний, а также экономика государства.

Первый в истории полет человека на воздушном шаре

Он произошел в 1783 году во Франции. На воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье, первыми в мире взлетели химик Жан Франсуа Пилатр де Розье и его друг маркиз Франсуа д'Арланд.

Открытие Детского музыкального театра имени Сац

56 лет назад на сцене Московского театра эстрады детский музыкальный театр режиссера Наталии Сац представил спектакль «Морозко». Именно эта дата считается началом деятельности театра, хотя до нее Сац уже ставила спектакли и организовывала различные детские театры.

Собственное здание у Московского государственного детского музыкального театра появилось в 1979 году. Сейчас театр носит имя своей создательницы Наталии Сац.​