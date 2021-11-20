РИАМО - 20 ноя. Если динамика по уменьшению выявляемых случаев Covid-19 сохранится в стране в течение 1 или 2 недель, то можно будет говорить о спаде волны коронавируса, сообщил вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (по снижению выявляемых случаев – ред.) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации», – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости Covid-19 закончится, пока нельзя.

По его словам, спад волны не будет означать завершения пандемии в стране. Для полной победы над коронавирусом потребуется хорошая дисциплина в вопросе исполнения необходимых мер профилактики против инфекции.

За все время пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев заболевания, скончались 262 843 пациента, выздоровели 7 992 426 человек.