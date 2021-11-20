РИАМО - 20 ноя. В Москве за сутки выпало 11 мм осадков, что почти составляет пятую часть от месячной нормы осадков в городе, сообщает «Интерфакс».

«За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ», - отметил представитель метеобюро Москвы.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили до 22 ноября в столице. Его объявили из-за порывистого ветра, мокрого снега и гололедицы.

Норма осадков ноября в мегаполисе составляет 58 мм.