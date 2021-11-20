РИАМО - 20 ноя. В Москве за сутки выпало 11 мм осадков, что почти составляет пятую часть от месячной нормы осадков в городе, сообщает «Интерфакс».
«За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ», - отметил представитель метеобюро Москвы.
«Желтый» уровень погодной опасности продлили до 22 ноября в столице. Его объявили из-за порывистого ветра, мокрого снега и гололедицы.
Норма осадков ноября в мегаполисе составляет 58 мм.
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