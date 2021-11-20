РИАМО - 20 ноя. Свыше 133,7 млн рублей арендных платежей за недвижимость, которые были отсрочены арендаторами в пандемию Covid-19, уже поступили в бюджеты муниципальных образований и Подмосковья в 2021 году. Арендаторы вернули более 35% от отсроченной суммы, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что мера поддержки, которая призвана снизить нагрузку на арендаторов муниципальной и государственной недвижимости в экономически непростое время, рассчитана на постепенное погашение отсроченных сумм в течение 2021 и 2022 годов.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что за аренду муниципальной земли и имущество в бюджеты городских округов возвращены 53,9 млн рублей отсрочки, за участки неразграниченной собственности - свыше 75 млн рублей, а за областную недвижимость - 4,78 млн рублей.

По ее словам, за прошедшие 2 недели арендаторы государственной и муниципальной собственности и земли перечислили в бюджеты еще 4,2 млн рублей. Наибольшие суммы погашенных арендных платежей за этот период перечислили арендаторы Одинцовского округа, сумма которых составила 2 млн рублей, Сергиево-Посадского округа - 1,3 млн рублей и Щелкова - 330 тыс. рублей.

Наибольшие поступления в бюджеты округов в этом году перечислили арендаторы Балашихи – 15,3 млн рублей, Электростали – 14,15 млн рублей, Одинцовского округа – 12,6 млн рублей, Щелкова – 10,5 млн рублей, Люберец – 10,1 млн рублей.