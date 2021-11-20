РИАМО - 20 ноя. Столичный ФК «Спартак» в гостях проиграл «Краснодару», матч в рамках 15 тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:2, сообщает Газета.ru.

Счет в игре на16-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джон Кордоба. В добавленное к первому тайму время форвард красно-белых Александр Соболев забил пенальти и сравнял счет. Второй мяч «Краснодара» забил полузащитник клуба Гжегож Крыховяк с пенальти.

Сейчас «Краснодар» расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Спартак» находится на 10 месте, у клуба 19 баллов.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками» 27 ноября. Столичный «Спартак» 29 ноября в гостях встретится с «Уфой».