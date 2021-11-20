РИАМО - 20 ноя. В январские новогодние каникулы 38% опрошенных россиян собираются отоспаться и уделить время семье, сообщает Газета.ru.

Опрос на данную тему провели в сервисе SuperJob с 11 по 19 ноября. Всего было прошено 2 тыс. человек из разных регионов страны.

Практически каждый пятый респондент (19%) будет работать. Еще 6% опрошенных планируют ходить в гости на каникулах, 5% проведут начало января на даче или в деревне. Порядка 2% хотят отправиться в путешествие по стране, еще меньше планируют уехать за границу.

Из отечественных направлений среди туристов больше всего популярны Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.

Трудиться на новогодних праздниках мужчины будут чаще женщин (22% и 16% соответственно). Больше всего среди опрошенных работать в новогодние каникулы будут сотрудники с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (29%).