РИАМО - 20 ноя. Российский спортсмен Даниил Медведев в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выиграл у Каспера Рууда из Норвегии, сообщает «Вечерняя Москва».

Встреча состоялась в итальянском Турине. Игра шла 1 час 19 минут.

Матч прошел в 2 сета — Медведев выиграл оба со счетом 6:4 и 6:2. Медведев смог выйти в финал соревнований без единого поражения.

В заключительной стадии против россиянина будет играть победитель матча между сербом Новаком Джоковичем (первая ракетка мира) и немецким теннисистом Андреем Зверевым.

Финал пройдет 21 ноября. Призовой фонд турнира составляет 7,2 млн долларов.