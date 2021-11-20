РИАМО - 20 ноя. По предварительной информации, 34-летний водитель «Газели» в момент ДТП в новой Москве находился в состоянии опьянения. Он сбил маму и двух детей, 9-месячный мальчик погиб на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

В субботу вечером на дороге в деревне Николохованской «Газель» сбила маму и двух детей - мальчика 2 лет и 9-месячного младенца, который был в коляске.

По решению прокуратуры Троицкого и Новомосковского округов города материалы процессуальной проверки по данному инциденту по требованиям уголовно-процессуального законодательства страны были переданы в территориальный орган СКР.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования данного ЧП, обоснованность и своевременность принятия следственным органом процессуальных решений.

Как уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, у водителя, совершившего смертельное ДТП, установлено состояние алкогольного опьянения.