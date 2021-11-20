РИАМО - 20 ноя. В школах Одинцовского городского округа начали устанавливать экопункты – автоматы для приема пустой пластиковой и алюминиевой тары. Первые три пункта уже появились в одинцовских школах №12 и №13, а также в школе поселка Горки-10, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего до конца этого года экопунктами будут оснащены 14 образовательных учреждений. Автоматы устанавливаются за счет регионального оператора, который затем вывозит собранную тару на переработку.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что географию расположения экопунктов на территории муниципалитета необходимо расширить – помимо школ устанавливать их также в учреждениях культуры и парках.

«У ребят новые аппараты вызвали живой интерес. Первые пластиковые бутылки они уже сдали. Экопункт выдает специальные чеки, которые после регистрации на сайте проекта превращаются в баллы. Чем больше баллов, тем интереснее призы и подарки. Систему поощрения полностью запустят в январе 2022 года». – подчеркнул Иванов.

Он добавил, что хотелось бы накрыть всю систему образования округа такими экопунктами.

«Помимо этого, у нас обширная сеть учреждений культуры – библиотеки, ДК и парки, которые ежедневно посещает огромное количество людей. Если говорить о парках, то только за выходные их гостями становятся 5-6 тысяч человек. Пункты надо ставить в наших точках притяжения», - отметил глава округа.

Экопункты принимают пластик и алюминий – чистую тару необходимо загружать в автомат по одной. На экране экопункта отразится вес изделия, а сканер по штрихкоду определит, из какого материал оно сделано. Для экономии места машина пропустит тару через сминатель, а затем отправит в разные контейнеры – для пластика или алюминия.

Банки и бутылки должны быть чистыми, поскольку в дальнейшем их ждут измельчение и переработка. Взамен экопункт выдаст чек с уникальным QR-кодом, его нужно отсканировать, чтобы баллы за сданное вторсырье поступили на личный счет.

Как сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев, на территории муниципалитета сбор вторичных отходов ведется также в рамках проекта «Мегабак», который реализуется в Московской области с 2019 года. На площадках «Мегабак» для приема вторсырья от населения установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и ламп.

Сейчас в Одинцовском округе функционирует один «Мегабак» на улице Кутузовской в микрорайоне Новая Трехгорка, также ведется строительство второго пункта – на улице Зеленой в Одинцове. Площадка размером в 1,2 тыс. кв. м будет огорожена, оснащена видеонаблюдением, оформлена в соответствии с брендбуком и будет принимать все виды отходов в раздельные контейнеры. Еще 2 «Мегабака» планируется организовать в 2022 году.