РИАМО - 20 ноя. Единственный в стране музей-усадьба Ф.М. Достоевского открылся в деревне Даровое в Зарайске. По указу президента Владимира Путина к 200-летию со дня рождения писателя в его родовом имении, которое входит в структуру Зарайского кремля, провели реставрацию и полностью подготовили исторический объект для приема посетителей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Работы по созданию музея начались еще в 2015 году. Эта был сложный и последовательный проект от археологических работ на территории усадьбы, историко-архивных изысканий, реставрации и музеефикации усадьбы до восстановления сада. Сегодня я очень горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадьба семьи Ф.М. Достоевского, где будет сохраняться литературное наследие писателя», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она также поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку музея в течение всех этих лет.

«Искренне восхищаюсь командой музея «Зарайский кремль», которые верили в возрождение усадьбы и заражали своей верой всех нас», - заключила Харламова.

Жители и гости Подмосковья могут посещать музей-усадьбу «Даровое» с экскурсией или индивидуально. В помощь самостоятельным путешественникам в рамках президентского проекта «Культура» создали мультимедийный гид, который позволяет исследовать интересные детали детства Достоевского.

Усадьбу его родители приобрели, когда Достоевскому было 10 лет. Каждую весну семья переезжала в Даровое из московской квартиры. Здесь сохранились сады, пруд, Брыков лес и липовый парк, в котором любили играть братья Достоевские.

«Этого события мы ждали несколько десятилетий. Надеемся, что музей станет центром популяризации наследия Ф.М. Достоевского», - сказал директор Зарайского кремля Кирилл Кондратьев.

В музее также расскажут о том, как детские воспоминания отразились в творчестве писателя. Например, Родион Раскольников из «Преступления и наказания» родом из Зарайска, а некоторые персонажи в романе «Братья Карамазовы» написаны с реальных жителей Дарового.

«Теперь деревня Даровое, уверен, обретет второе дыхание, а все поклонники творчества великого писателя смогут увидеть усадьбу во всей красе. Сделаем все возможное, чтобы посетителям было комфортнее добираться, будем работать над дальнейшим развитием территории», - сказал глава Зарайска Виктор Петрущенко.