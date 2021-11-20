РИАМО - 20 ноя. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» из Грозного, игра прошла в рамках 15-го тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.

Матч завершился со счетом 1:2. Столичные футболист большую часть игры провели на поле в меньшинстве. На 36-й минуте был удален защитник команды Мурило, который сбил выбегавшего один на один игрока соперника.

«Ахмат» забил «Локомотиву» на 36-й и 58-й минуте игры, один мяч столичная команда отыграла на 64-й минуте.

25 ноября московский «Локомотив» на своем поле примет «Лацио» в рамках Лиги Европы.