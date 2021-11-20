РИАМО - 20 ноя. Пресс-секретарь Федерации автоспорта Республики Дагестан Азнаур Абдурашидов отметил, что погибший в ДТП с автоблогером Саидом Губденским президент организации Заур Ибрагимов был профессионалом, сообщает Газета.ru.
В субботу на Кутузовском проспекте в столице водитель за рулем BMW выехал на встречную полосу и врезался в Volvo и Mercedes. Водитель BMW – блогер Саид Губденский - скончался на месте, его пассажир – специалист по тюнингу и президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов - умер в больнице.
Он уточнил, что Ибрагимов руководил федерацией 2 года и был одним из инициаторов ее создания. Он являлся многократным чемпионом различных соревнований в РФ.
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