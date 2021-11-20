РИАМО - 20 ноя. «Газель» сбила маму и двух детей на территории Николохованской деревни в новой Москве, 9-месячный мальчик, находившийся в коляске, погиб. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 19:35. 4-х летний мальчик и мама результате ДТП получили незначительные травмы.

По предварительной информации, женщина с 2 детьми шла по дороге в попутном движению транспорта направлении.

Водитель «Газели» находится на месте аварии. Также на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.