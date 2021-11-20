РИАМО - 20 ноя. Российская фигуристка Анна Щербакова победила в пятом этапе серии Гран-при, турнир состоялся во французском Гренобле, сообщает Газета.ru.

Несмотря на падение во время выступления, Щербакова смогла завоевать первое место на соревнованиях.

По итогам этапа Щербакова набрала 229,69 балла. Второе место у российской фигуристки Алены Косторной, ее результат составляет 221,85 балла. В тройку сильнейших также вошла японка Вакаба Хигути (204,91 балла).

Еще одна россиянка Ксения Синицына стала четвертой, ей присудили 198,76 балла.