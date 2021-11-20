РИАМО - 20 ноя. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров подчеркнул, что есть 2 способа остановить захламление космоса: не летать туда вообще или не мусорить, то есть запускать такие спутники, которые будут после срока эксплуатации затапливаться в океане или сгорать в атмосфере. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Вообще, с 1957 года человечество очень сильно намусорило на орбите. <…> Нам приходится отслеживать огромное количество старых спутников или их обломков», - отметил специалист.

Ранее США обвинило Россию в создании опасности для МКС из-за испытаний противоспутникового оружия. представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в результате испытаний на орбите появилось 1,5 тыс. опасных осколков. Но РФ провела эти испытания в ответ на аналогичную работу Америки.

«Любой космический мусор, появляющийся выше орбиты станции, может представлять для нее угрозу. Широкой общественности не были известны параметры испытаний. Такая информация в первые часы после их завершения доступна только самим военным. Вот и воспользовались наши заклятые заокеанские «партнеры» неосведомленностью публики», - пояснил астрофизик.

Условия испытания российских военных были подобраны так, что никакой опасности для космической станции они не представляли.