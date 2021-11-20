РИАМО - 20 ноя. В «Крокус Экспо» в Красногорске прошел футбольный турнир среди сотрудников прокуратуры Московской области, посвященный 300-летию с момента образования в стране прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Соревнования стартовали с гала-матча, в котором встретились команда руководства подмосковной прокуратуры и сборная областного правительства. Встреча завершилась со счетом 3:3.

На официальной церемонии открытия прокурор Московской области Сергей Забатурин поблагодарил региональное правительство за участие в турнире.

«Отдельные слова благодарности хочу адресовать правительству Московской области, которое не только помогло в организации мероприятия, но и приняло приглашение принять участие в гала-матче. Спасибо огромное», — сказал Забатурин.

Глава областного Минспорта Дмитрий Абаренов в свою очередь поздравил ведомство с юбилеем.

«Дорогие друзья, разрешите от лица губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и от лица нашей дружной команды правительства Московской области поздравить вас с предстоящим юбилеем и сегодняшним дружеским мероприятием. Спорт всегда объединяет. Отдельно хочу отметить, что уже не первый год прокуратура Московской области участвует в спортивных мероприятиях, проводит спартакиады по самым разным дисциплинам среди своих сотрудников», - сказал Абаренов.

Он подчеркнул, что такие мероприятия формируют командный дух, укрепляют здоровье, а значит, повышают продуктивность.

«Повышение внутрикорпоративного интереса к спорту в государственных или коммерческих структурах – это важное направление в нашей работе», — добавил министр.

В торжественном мероприятии также приняли участие выдающиеся футболисты Игорь Колыванов, Дмитрий Вязьмикин и Андрей Канчельскис.

За победу в турнире боролись 8 команд. Кубок завоевала команда аппарата областной прокуратуры. Памятными статуэтками наградили лучших вратаря, защитника, нападающего, бомбардира и лучшего игрока турнира. Награды вручили Сергей Забатурин и Дмитрий Абаренов.