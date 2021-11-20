РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В музее «Подолье» в субботу показали выставку и дефиле крестьянских, мещанских и купеческих костюмов XIX-XX веков Подольского уезда, посмотреть их можно будет до 20 декабря, сообщила завотделом музея по экскурсионно-массовой работе и школьно-музейной педагогике Светлана Брикман.

На открытии выставки, посвященной 240-летию Подольска и Подольского уезда, показали программу из трех частей. Гостей познакомили с крестьянским костюмом Подольского уезда из коллекции центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», показали исследования детей во время научно-исследовательской и практической конференции.

Еще посетителям рассказали про мещанский костюм из семейного архива семьи Холостовых, предки которых на протяжении 200 лет жили в Подольске. Также уникальные экспонаты и виды одежды показала семья Заваровых.

Во время театрально-фольклорного дефиле можно было увидеть одежду, восстановленную по эскизам и мотивам старинных купеческих костюмов. Его представили клубы «Печки-лавочки» и ансамбль «Истоки» под руководством директора центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» Елены Бессоновой. Эта подборка одежды в 2018 году в Ярославле на международной выставке-конкурсе получила Гран-при.

В костюмах отражены дух и стиль эпохи на рубеже XIX и XX веков. Звучали песни, которые записали от бабушек в Подольском уезде.

Музей «Подолье» вместе с «Истоками» запланировал множество мероприятий на декабрь и январь. В том числе мастер-классы, интерактивные программы и научно-практическую конференцию.