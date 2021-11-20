РИАМО - 20 ноя. Пожарные потушили загоревшееся здание бывшего кинотеатра на Севастопольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в 18:11 в субботу. В здании бывшего кинотеатра «Таллин», находящемся на реконструкции, загорелись мусор и деревянный обрешетник кровли на втором этаже пристройки.

В 19:13 огонь локализовали на площади 150 кв. м, в 19:27 возгорание ликвидировали.

Сведений о пострадавших в данном инциденте не поступало.