РИАМО - 20 ноя. В квартире в поселке Румянцево городского округа Истра произошел пожар, в результате возгорания пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:02 в субботу. Загорелась квартира по адресу: городской округ Истра, поселок Румянцево, Садовая улица, дом 27а.

В 16:10 пожарные локализовали огонь на площади 45 кв. м, в 16:58 ликвидировали открытое горение, а в 17:56 - последствия возгорания. В тушении пожара участвовали 28 человек и 9 единиц техники.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 33 пожара. К их тушению привлекался 291 человек и 83 единицы техники.