РИАМО - 20 ноя. На юго-западе столицы произошло возгорание в здании бывшего кинотеатра «Таллин» на Севастопольском проспекте, сообщает «Вечерняя Москва».

Пожар начался на кровле трехэтажного строения, которое находится на реконструкции. Огонь охватил площадь в 150 кв. м и продолжает распространяться.

Ранее на юго-западе Москвы произошел пожар в двухуровневой квартире певицы Марины Хлебниковой на Ратной улице. Артистку госпитализировали в реанимацию с ожогами и отравлением угарным газом.