РИАМО - 20 ноя. Водитель автомобиля BMW, погибший в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Днем в субботу на Кутузовском проспекте водитель за рулем BMW выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Volvo и Mercedes. Водитель BMW скончался на месте, его пассажир умер в больнице.

По информации СМИ, водителем иномарки был популярный автоблогер Саид Губденский. Вторая жертва аварии - специалист по тюнингу Заур Ибрагимов.

По данным прокуратуры, 28-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе в Москве. Также его лишали прав.

В соцсетях мужчина публиковал видео, на которых он грубо нарушает правила дорожного движения. Накануне он ехал без номеров по полосе для маршрутных транспортных средств.

В связи со смертельным ДТП на Кутузовском проспекте прокуратура Москвы организовала проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения. Прокуроры дадут оценку бездействию органов профилактики, не принявших должных мер для пресечения нарушений ПДД со стороны водителя BMW.