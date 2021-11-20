РИАМО - 20 ноя. Безопасность и общественный порядок во время предстоящего футбольного матча на столичном стадионе «Динамо» будут обеспечивать более 1150 человек, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Команды «Динамо» и «Арсенал» встретятся на поле 21 ноября в 16:30.

Среди людей, которые будут обеспечивать безопасность во время игры, около 800 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 250 росгвардейцев, более 100 сотрудников полиции.

Стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследовали кинологи со служебными собаками, а также представители столичного главка МЧС России.