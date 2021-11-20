РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Возгорание потушили в субботу в нежилом доме на Щелковском шоссе в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 10:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме по адресу: городской округ Балашиха, Щелковское шоссе.

В 13:09 - ликвидация последствий пожара. К тушению огня были привлечены 19 человек и 5 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 33 пожара. В их тушении участвовали 291 человек и 83 единицы техники.