РИАМО - 20 ноя. По данным Росстата, с начала этого года среди продуктов питания в стране больше всего подешевели огурцы, а наибольший рост стоимости показала капуста. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В январе-октябре 2021 года в России самое значительное снижение цен зафиксировано на свежие огурцы, яблоки, пшено, виноград и свежие грибы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Огурцы за 10 месяцев подешевели на 19,8%, яблоки — на 4,9%, пшено — на 3%, виноград — на 2,5%, грибы — на 0,9%.

При этом на ряд продуктов питания цены значительно выросли. Больше всего увеличилась стоимость свежей белокочанной капусты – на 86,2%, картофеля – на 50%, моркови – на 30,5%, свеклы – на 30,1%.

За первые 6 месяцев текущего года в России наибольшую долю в обороте розничной торговли среди пищевой продукции заняли мясные и молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, а еще свежие фрукты.