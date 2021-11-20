РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Представители администрации Подольска и горсовета посетили новую детскую поликлинику на улице Ульяновых и подарили детям игрушки, сувениры и сладости, акция прошла ко Всемирному дню ребенка. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Всемирный день ребенка, или Всемирный день помощи детям – праздник, который отмечают 20 ноября. Он способствует благополучию детей во всем мире. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила его в 1954 году. В этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия основополагающих документов в области защиты прав детей.

Традиционно в этот день проходят различные благотворительные акции. В Подольске в акции «Единая Россия – детям!» приняли участие замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Татьяна Ропот и депутаты совета депутатов округа от фракции «Единая Россия».

Татьяна Ропот и первый зампредседателя горсовета Любовь Ушанева посетили новую детскую поликлинику на улице Ульяновых, 31, в рамках регионального проекта «Добрая комната». Они поздравили с праздником родителей и детей, пожелали ребятам скорейшего выздоровления и подарили им игрушки, сувениры и сладости.

А в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» депутат горсовета посетил выступление детской спортивной секции рукопашного клуба «Патриот». Он поздравил ребят и тренеров с праздником, пожелал им спортивных успехов и подарил две тумбы для запрыгивания. Такой снаряд поможет выполнить комплекс упражнений для развития мощности, скорости и выносливости.