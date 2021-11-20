РИАМО - 20 ноя. Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил, что жители столицы смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) на небе по вечерам в ноябре и декабре. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции!» — написал Шкаплеров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что увидеть МКС будет несложно, так как станция является не менее яркой, чем Юпитер или Венера. Также она привлекает внимание, когда быстро пролетает в небе с запада на восток.

МКС перемещается по небу очень быстро, поэтому увидеть ее через телескоп сложно, но для человеческого взгляда при определенных условиях это возможно.

Так, космическую станцию можно будет наблюдать в вечернее время с 21 ноября по 8 декабря. А 26, 28, 29 и 30 ноября МКС будет пролетать выше линии горизонта на 30 градусов.

С 1 по 4 декабря космическую станцию можно будет увидеть из Москвы. Наблюдать ее следует в южной части неба.