РИАМО - 20 ноя. Вечером в субботу в аэропортах Москвы и Подмосковья задержано или отменено 27 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 7 рейсов задержано, 3 отменено, в Домодедове 4 задержки и 2 отмены, а в Шереметьеве 4 задержки и 7 отмен.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отмен нет, но задерживаются 4 прилета и вылета.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.