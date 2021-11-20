РИАМО - 20 ноя. В столице скорость ветра составляет 5-10 м/с, отдельные порывы достигают 16 м/c, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

«На текущий момент скорость северо-западного ветра на территории Москвы составляет 5-10 м/с c отдельными порывами до 11-16 м/c», — уточнили в «Фобосе».

Такую скорость ветра сложно назвать опасной для людей.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности погоды в столице до 22 ноября.​ В городе прогнозируют порывистый ветер, гололедицу, мокрый снег и налипание мокрого снега.