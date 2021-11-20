РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В детском саду общеразвивающего вида №7 «Елочка» Подольска реализуют проект «STEM-TV навигатор для родителей», благодаря которому дети вместе с родителями создают видеоролики, сообщает администрация городского округа.

Программа направлена на тесное взаимодействие между педагогами и семьями воспитанников. Информационный детский ТV-канал транслирует ролики на сайте образовательного учреждения и видеоплатформе YouTube. В них рассказывают о разных STEM-проектах, созданных ребятами.

Каждая передача легка для восприятия и является пособием для использования в домашних условиях каждым членом семьи. С помощью интернет-телеканала педагоги активно работают с родителями, устраивают различные мастер-классы и видеоуроки, а также показывают достижения.

Трансляция STEM-технологий детьми интересна родителям и демонстрирует разностороннее развитие дошкольников. Это увлекательный процесс, который воспитывает в детях командный дух и раскрывает потенциал каждого ребенка в зависимости от его интересов и развития.

В рамках STEM-направления в детском саду реализуется проект «Город будущего», который придумали воспитанники подготовительной группы. Ребята конструируют инновационные машины и технику, все то, что будет наполнять их город будущего. С помощью отснятых репортажей в домашних условиях каждый член семьи может дополнительно занять ребенка. Ребята становятся более самостоятельными, так как учатся брать на себя ответственность за принятые решения и поступки.

Педагог в такой работе нужен как помощник, который может направить детей в правильное русло и разрешить технические вопросы.

В текущем году детский сад планирует еще одну закупку робототехники, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься индивидуально.

STEM-образование детей дошкольного возраста – это модульная программа, направленная на развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Дошкольники получают и применяют знания алгоритмизации, дизайна и программирования. При этом обучение ведется в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями ребенка.