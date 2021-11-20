РИАМО - 20 ноя. В результате дорожной аварии с 3 авто на Кутузовском проспекте в столице погибли популярный автоблогер Саид Губденский и специалист по тюнингу Заур Ибрагимов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заур Ибрагимов также модернизировал автомобиль скандально известного блогера Эдварда Била.

В субботу водитель BMW выехал на встречную полосу Кутузовского проспекта и врезался в Volvo и Mercedes. Водитель BMW скончался на месте, пассажир иномарки умер в столичной больнице.

Ранее на месте аварии были пробки, сейчас движение транспорта на проспекте восстановлено.