РИАМО - 20 ноя. В честь 2-летия Московских центральных диаметров (МЦД) 21 ноября в кассах столичного метрополитена можно будет найти уникальные транспортные карты «Тройка» с дополненной реальностью, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Чтобы изображение на картах «ожило», следует навести камеру смартфона на QR-код.

«Выпускать тематические карты «Тройка» к праздничным датам стало уже нашей традицией. В честь 2-летия Московских центральных диаметров выпустим карты с дополненной реальностью. Уверен, они будут отличным дополнением наборов коллекционеров и поднимут настроение пассажирам, которые купят их случайно», – отметил заммэра города – глава Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, с помощью новой «Тройки» можно поздравить МЦД с праздником. Для этого следует сделать селфи в дополненной реальности и выложить его в соцсети, еще нужно добавить хештег #2годаМЦД.

Транспортные карты с дизайном в честь 2-летия МЦД будут доступны в кассах метро на пересадочных с диаметрами станциях с 21 ноября. Их общий тираж составляет 10 тыс. штук.