РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Поисковики из городского округа Подольск установили имя бойца, который погиб в сражении за Москву, и нашли его родственников, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

В третью субботу ноября Московская область отмечает День поисковика Подмосковья. В преддверии этой даты торжественно закрыли региональный поисковый сезон в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти – 2021». В доме правительства региона встретились 200 поисковиков. Отличившимся вручили благодарственные письма.

В работе поисковикам помогают металлоискатели и другая техника, переданные региональным отделением «Поисковое движение России». Два металлоискателя, которые приняли представители Подольского военно-патриотического объединения «Память» Игорь Красильников и Дмитрий Шипилов, торжественно передадут отрядам «Подольск» и «Вороновский рубеж-2». Также министерство обороны РФ наградило Шипилова знаком «За отличие в поисковом движении».

За период «Вахты памяти – 2021» усилиями бойцов военно-патриотических объединений «Память» городского округа Подольск и «Нарский рубеж» ТиНАО Москвы обнаружены и подняты останки 108 бойцов и командиров Красной Армии. Установить удалось имя пока лишь одного из них.

В одном санитарном захоронении нашли заполненный нестандартный листок смертного медальона. Экспертиза установила, что он принадлежал лейтенанту Алексею Митрофанову 1912 года рождения, уроженцу Павлово-Посадского района Московской области. Он погиб 5 декабря 1941 года. Останки нашли в лесном массиве сельского поселения Тростье Жуковского района Калужской области. Установили родственников погибшего, которые проживают в Павловском Посаде.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции торжественное захоронение останков решено провести весной 2022 года.