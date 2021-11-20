РИАМО - 20 ноя. Утверждение, что какой-либо стиль питания может вызвать депрессию, слишком смелое, поскольку главные причины этого заболевания кроются в биологической предрасположенности к нему некоторых людей, а также в различных внешних психотравмирующих факторах. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев сообщил телеканалу «Москва 24», что определенный тип питания вызывает депрессию. Это так называемый западный стиль, для которого характерно употребление жирных продуктов (мясо, колбасы, полуфабрикаты), сахара, кофе, рафинированных продуктов (хлеб из белой муки, белый рис, выпечка).

«Косвенная связь (между питанием и депрессией - ред.) все же есть, ведь наличие многих хронических заболеваний делает мозг более уязвимым, облегчает реализацию наследственной предрасположенности к депрессии или снижает устойчивость к внешним стрессам», - сказала Панова.

О пользе жиров

Эксперт отметила, что жиры, которые «обвиняют» в появлении депрессии, бывают не только вредные, но и полезные.

«Существует кетогенная диета, которую с успехом применяли для лечения эпилепсии. Мозгу очень нужны жиры, но наиболее полезны растительные жиры или жирная рыба. Жирное мясо богато более вредными сортами жиров, особенно неполезны они людям старшего возраста, так как могут способствовать развитию атеросклероза, в том числе и сосудов головного мозга», - пояснила врач.

Панова добавила, что не стоит полностью исключать красное мясо из рациона, поскольку это может привести к снижению запасов железа в организме. Последствием дефицита железа станет упадок сил, который облегчает развитие депрессии у предрасположенных к ней людей.

Без крайностей

«Быстрые углеводы - сладкое и выпечка - действительно неполезны, тогда как медленные углеводы очень нужны как источник энергии, витаминов и минералов. Но здесь важно не переусердствовать. Резкое снижение количества углеводов в рационе тоже может спровоцировать стресс, который повысит уязвимость мозга к ментальным расстройствам. Поэтому коррекция пищевых привычек должна быть плавной, без впадения в крайности», - предупредила Панова.

Также психиатр высказалась в защиту кофе. По словам Пановой, умеренное, до 2 чашек в день, употребление кофе не несет рисков развития ментальных расстройств у здорового человека.

«Но если у вас уже наблюдаются симптомы со стороны нервной системы, то обсуждайте возможность пить кофе со своим врачом. Здесь все индивидуально, при стойких нарушениях сна и перевозбуждении мы порой рекомендуем отказ от кофеиносодержащих напитков, особенно во второй половине дня», - рассказала эксперт.

За помощью - к врачам

Как отметила Панова, питание должно сбалансированным и разнообразным. Тем не менее иногда при медобследовании обнаруживается дефицит микроэлементов и витаминов, важных для работы нервной системы. Тогда пациенту назначают их дополнительный прием.

«Есть золотое правило - найти «своего» грамотного врача-терапевта, обследоваться у него регулярно, обсуждать с ним вопросы питания. При необходимости он назначит анализы, консультации узких специалистов и дополнительный прием витаминов и минералов», - сказала эксперт.

По ее словам, если возникли признаки депрессии, то не нужно тратить время на поиск «антидепрессивных» диет.

«Здесь нужна консультация врача-психиатра, который даст все нужные рекомендации», - заключила Панова.