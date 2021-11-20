РИАМО - 20 ноя. В Москве проводится работа по внедрению нового онлайн-сервиса, с помощью него горожане смогут получать сведения о продвижении работ на объектах капитального строительства и их 3D-визуализацию, сообщает «Вечерняя Москва».

В разработке данного проекта участвовали московские департаменты градостроительной политики, информационных технологий и аппарат мэра и правительства города.

На информационном щите или строительной ограде около объекта будет размещен QR-код. С помощью смартфона все желающие смогут перейти по ссылке и посмотреть 3D-модель будущего здания. Кроме того, можно будет узнать уникальный идентификатор объекта, информацию об участниках и ходе строительства, назначение здания, а еще сроки окончания работ и ввода дома в эксплуатацию.

Все данные о возведении зданий будут подгружаться в онлайн-режим из цифрового паспорта объекта.

«Реализация этого проекта стала возможной благодаря цифровизации всей строительной отрасли Москвы и внедрению цифрового паспорта объектов капитального строительства», - отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко

Глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что пилотный запуск данного проекта осуществляется на 7 стройплощадках мегаполиса. По результатам эксперимента власти города примут решение о применении QR-кодов на всех остальных стройках.