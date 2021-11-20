РИАМО - 20 ноя. Федеральное агентство новостей обнародовало видео, на котором видны последствия смертельной аварии на Кутузовском проспекте в столице.

Днем в субботу на Кутузовском проспекте водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в автомобили Volvo и Mercedes. Водитель BMW скончался на месте, его пассажир умер в больнице.

В опубликованном ролике видны искореженные машины и тело погибшего, изображение которого размыли по этическим причинам. Также в кадр попали многочисленные прохожие, наблюдающие за происходящим, и скопление автомобилей на проезжей части.

Причины смертельной аварии устанавливаются, проводится проверка. Движение на Кутузовском проспекте ограничено.

По данным некоторых СМИ, в аварии погиб автоблогер Саид Губденский.