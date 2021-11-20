РИАМО - 20 ноя. В дорожной аварии, которая произошла в субботу на Кутузовском проспекте в столице, погиб автомобильный блогер Саид Губденский, сообщает РЕН ТВ.

Водитель BMW ехал по проспекту в направлении области, он выехал на встречку и столкнулся с Volvo и Mercedes. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир BMW.

На данный момент движение в сторону центра в районе аварии осуществляется по встречной полосе движения. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в сторону центра образовался затор длиной порядка 1,5 км, в сторону области – около 1 км.