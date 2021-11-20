РИАМО - 20 ноя. Скончался еще один человек, пострадавший в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Около 15 часов на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля. Водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в Volvo и Mercedes.

От полученных травм водитель BMW скончался на месте происшествия, его пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами. Он умер в больнице.

Причины аварии устанавливаются. Движение в районе места ДТП ограничено.