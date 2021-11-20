РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В подмосковном Подольске успешно завершилась осенняя проверка противопожарного водоснабжения, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Гидранты являются частью водопроводных сетей. Регулярная проверка и правильное обслуживание пожарных гидрантов являются залогом их исправной работы. В нужный момент они помогут потушить пожар и спасти человеческие жизни, а также материальные ценности. Техническое состояние гидрантов проверяют два раза в год: весной и осенью.

Проверка проводится в целях систематического наблюдения за состоянием наружного противопожарного водоснабжения. Планово-профилактические мероприятия направлены на поддержание в исправном состоянии наружного противопожарного водоснабжения.

Работы провело Главное управление МЧС России по Московской области с участием сотрудников Государственной противопожарной службы совместно с МУП «Водоканал» Подольска.