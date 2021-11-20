РИАМО - 20 ноя. В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями в субботу. До 21 часа местами в столице сохранятся осадки в мокрого снега и снега с дождем, прогнозируются налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В связи со сложными метеоусловиями жителей и гостей столицы призвали к внимательности и осторожности на улице.

Водителям посоветовали во время движения значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Следует избегать резких маневров. Парковаться необходимо вдали от деревьев.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также деревья.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе до 11 часов 22 ноября.