РИАМО - 20 ноя. В субботу с 17 часов и до конца суток местами в Подмосковье сохранятся осадки в виде мокрого снега и снега с дождем, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега, а также порывистый ветер до 15-20 м/с. На дорогах ожидается гололедица, местами гололед.

Пешеходов призвали к аккуратности при передвижении по улице. Неопытным водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле. Тем, кто все-таки сел за руль, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, выезжать на летней резине опасно.

При снеге и сильном ветре нужно находиться подальше от воздушных линий электропередачи, шатких строений, деревьев и мостов.

В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Это означает потенциально опасную погоду.